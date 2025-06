ETHF

Ethereumfair (ETHF) is an innovative Proof of Work (PoW) public blockchain that enables users to leverage AI computational power for PoW mining, positioning ETHF as a true "AI-native token." By combining meme culture with advanced AI technology, Ethereumfair aims to provide a stable, efficient, and decentralized blockchain ecosystem for its users and developers. Through the collaborative efforts of its miners and community, it has achieved enhanced network performance and fostered strong community engagement.

MenoETHF

PozíciaNo.4559

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,00

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka210.000.000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum20.72892674671695,2022-09-16

Najnižšia cena0.004475860012881291,2024-10-06

Verejný blockchainDIS

Sektor

Sociálne siete

