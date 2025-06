EL

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

MenoEL

PozíciaNo.828

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,01%

Počet coinov v obehu4 809 968 904,182198

Max. počet coinov v obehu7 000 000 000

Celková ponuka6 803 300 704,688

Rýchlosť obehu0.6871%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.06948144,2021-04-01

Najnižšia cena0.00068517,2021-01-13

Verejný blockchainETH

