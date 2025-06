ELDA

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

PozíciaNo.2546

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu227,087,010

Max. počet coinov v obehu600,000,000

Celková ponuka588,897,765

Rýchlosť obehu0.3784%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.5909798836466535,2023-05-30

Najnižšia cena0.000746973406192393,2025-05-21

Verejný blockchainBSC

