PozíciaNo.5636

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu5 000 000 000

Celková ponuka4 935 472 054,28

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.1117755395336668,2021-11-16

Najnižšia cena0.000114386288698011,2025-05-31

Verejný blockchainETH

ÚvodEnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Sektor

Sociálne siete

