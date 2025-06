EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MenoEGLD

PozíciaNo.120

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)108.59%

Počet coinov v obehu28,279,653.50745724

Max. počet coinov v obehu31,415,926

Celková ponuka28,284,809

Rýchlosť obehu0.9001%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum542.5796223449056,2021-11-23

Najnižšia cena6.54362957,2020-10-07

Verejný blockchainEGLD

Sektor

Sociálne siete

