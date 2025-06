DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

MenoDYNA

PozíciaNo.1414

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.30%

Počet coinov v obehu89,435,489.95424905

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka500,000,000

Rýchlosť obehu0.1788%

Dátum vydania2024-09-28 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.5 USDT

Celkové maximum3.6457212324107515,2024-09-29

Najnižšia cena0.04063908344680659,2025-04-08

Verejný blockchainBSC

ÚvodDynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.