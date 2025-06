DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

PozíciaNo.278

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.20%

Počet coinov v obehu974,947,710.1310906

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,874,315.1676701

Rýchlosť obehu0.9749%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.5513112629242496,2025-01-06

Najnižšia cena0.005953619308782976,2024-03-11

Verejný blockchainETH

