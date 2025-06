DPR

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

PozíciaNo.1398

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,01

Počet coinov v obehu3.103.857.702,56786

Max. počet coinov v obehu10.000.000.000

Celková ponuka9.967.141.302,00769

Rýchlosť obehu0.3103%

Dátum vydania2021-04-10 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.33995451,2021-04-13

Najnižšia cena0.001027895711524969,2025-04-09

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

