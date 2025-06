DOGGY

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

MenoDOGGY

PozíciaNo.2305

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu2,250,595,564.23979

Max. počet coinov v obehu5,000,000,000

Celková ponuka2,250,595,564.23979

Rýchlosť obehu0.4501%

Dátum vydania2021-05-14 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.09090379,2021-05-15

Najnižšia cena0.000170222743172906,2025-05-31

Verejný blockchainBSC

Úvod$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.