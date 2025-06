DOAI

DOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

MenoDOAI

PozíciaNo.2376

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.02%

Počet coinov v obehu711,071,234.2007211

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,996,545.4739852

Rýchlosť obehu0.711%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.036077243407007145,2024-09-06

Najnižšia cena0.000456773833568406,2025-05-31

Verejný blockchainSOL

ÚvodDOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.