DNX

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

MenoDNX

PozíciaNo.1336

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.53%

Počet coinov v obehu102,730,173.32484159

Max. počet coinov v obehu110,000,000

Celková ponuka102,730,173.32484159

Rýchlosť obehu0.9339%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.3643865798324275,2023-11-20

Najnižšia cena0.023577616456842587,2025-05-08

Verejný blockchainDNX

