DIGI

DIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

MenoDIGI

PozíciaNo.

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0

Počet coinov v obehu--

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka100 000 000 000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum,

Najnižšia cena,

Verejný blockchainBSC

ÚvodDIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.

BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.
Hľadať
Obľúbené
DIGI/USDT
MineD
----
--
24 hod High
--
24 hod Low
--
24 hod objem (DIGI)
--
24 hod množstvo (USDT)
--
Graf
Info
Kniha objednávok
Trhové obchody
Kniha objednávok
Trhové obchody
Kniha objednávok
Trhové obchody
Trhové obchody
Spot
Otvorené príkazy (0)
História príkazov
História obchodu
Otvorené pozície (0)
MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.MEXC je váš najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu. Preskúmajte poprednú svetovú burzu kryptomien na nákup, obchodovanie a zarábanie krypta. Obchodujte s Bitcoinom BTC, Ethereom ETH a viac ako 3,000 altcoinmi.
DIGI/USDT
--
--
‎--
24 hod High
--
24 hod Low
--
24 hod objem (DIGI)
--
24 hod množstvo (USDT)
--
Graf
Kniha objednávok
Trhové obchody
Info
Otvorené príkazy (0)
História príkazov
História obchodu
Otvorené pozície (0)
Loading...