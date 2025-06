DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

MenoDICE

PozíciaNo.1748

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu428,031,230.49

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,999,999

Rýchlosť obehu0.428%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.1508241261083681,2022-08-16

Najnižšia cena0.00248291172121693,2025-04-16

Verejný blockchainKLAY

Sektor

Sociálne siete

