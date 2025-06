DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

PozíciaNo.1692

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.02%

Počet coinov v obehu26,563,279

Max. počet coinov v obehu200,000,000

Celková ponuka199,999,999

Rýchlosť obehu0.1328%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3.9396355203834914,2024-04-10

Najnižšia cena0.06264857575771907,2025-05-18

Verejný blockchainTONCOIN

