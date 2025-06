DEFAI

DEF-AI is a decentralized AI infrastructure protocol that enables intelligent, real-time computation within the blockchain ecosystem. It connects AI workload requests to a distributed network of GPU-powered compute nodes using on-chain routing and smart contracts. This allows developers to integrate advanced AI capabilities—such as image generation, natural language processing, and data analytics—directly into decentralized applications (dApps).

MenoDEFAI

PozíciaNo.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0

Počet coinov v obehu--

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum,

Najnižšia cena,

Verejný blockchainSOL

Sektor

Sociálne siete

