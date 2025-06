DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

MenoDCR

PozíciaNo.173

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)17.36%

Počet coinov v obehu16,825,400.28698195

Max. počet coinov v obehu21,000,000

Celková ponuka16,825,400.28698195

Rýchlosť obehu0.8012%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.9534 USDT

Celkové maximum250.01641845,2021-04-17

Najnižšia cena0.3947960138320923,2016-12-28

Verejný blockchainDCR

