DCB

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

MenoDCB

PozíciaNo.1440

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.06%

Počet coinov v obehu380,028,488

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka949,223,596

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.1768290257562914,2024-03-29

Najnižšia cena0,2022-08-17

Verejný blockchainBSC

