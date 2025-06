DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

MenoDASH

PozíciaNo.165

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)303.47%

Počet coinov v obehu12,282,576.7542112

Max. počet coinov v obehu18,900,000

Celková ponuka12,282,576.7542112

Rýchlosť obehu0.6498%

Dátum vydania2014-01-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.2138 USDT

Celkové maximum1642.219970703125,2017-12-20

Najnižšia cena0.21389900147914886,2014-02-14

Verejný blockchainDASH

