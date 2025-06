DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

PozíciaNo.26

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0016%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)330.69%

Počet coinov v obehu5,365,382,702.664872

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka5,365,382,702.664872

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané1 USDT

Celkové maximum3.668397883943107,2021-11-16

Najnižšia cena0.8970032280541823,2023-03-11

Verejný blockchainETH

