DAG

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

MenoDAG

PozíciaNo.330

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.11%

Počet coinov v obehu2,873,448,318

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka3,003,804,388

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.46243835,2021-08-26

Najnižšia cena0.000896775299386,2019-03-21

Verejný blockchainDAG

