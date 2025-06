CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

PozíciaNo.836

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu4,318,690,730,920

Max. počet coinov v obehu6,666,666,666,666

Celková ponuka4,957,113,505,372

Rýchlosť obehu0.6478%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.00007365994530623,2022-04-02

Najnižšia cena0.000000148125207036,2022-03-16

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

