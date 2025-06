CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

MenoCTC

PozíciaNo.162

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1,53%

Počet coinov v obehu454 416 053

Max. počet coinov v obehu600 000 000

Celková ponuka549 564 264

Rýchlosť obehu0.7573%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum8.7069481,2021-03-14

Najnižšia cena0.125203867478,2020-03-13

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

