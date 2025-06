CGPT

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

PozíciaNo.377

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3.57%

Počet coinov v obehu823,233,707

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka997,859,954

Rýchlosť obehu0.8232%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.5567279175745941,2024-03-12

Najnižšia cena0.008,2023-04-10

Verejný blockchainBSC

