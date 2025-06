CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

MenoCBK

PozíciaNo.555

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3,38%

Počet coinov v obehu94 314 905

Max. počet coinov v obehu100 000 000

Celková ponuka100 000 000

Rýchlosť obehu0.9431%

Dátum vydania2021-07-08 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum16.31319095,2021-04-02

Najnižšia cena0.3886256781622459,2022-12-31

Verejný blockchainETH

