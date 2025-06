CARR

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

MenoCARR

PozíciaNo.1805

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu1,605,000,000

Max. počet coinov v obehu1,750,000,000

Celková ponuka1,750,000,000

Rýchlosť obehu0.9171%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.00729951538592808,2024-04-02

Najnižšia cena0.000106941883725881,2023-08-22

Verejný blockchainMATIC

ÚvodThe CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.