PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PozíciaNo.89

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0002%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)24.53%

Počet coinov v obehu322,091,561.0922562

Max. počet coinov v obehu450,000,000

Celková ponuka369,866,745.399933

Rýchlosť obehu0.7157%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum44.18234972,2021-04-30

Najnižšia cena0.00023177,2020-09-29

Verejný blockchainBSC

