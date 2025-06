CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

MenoCA1

PozíciaNo.1399

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)18.95%

Počet coinov v obehu9,671,260

Max. počet coinov v obehu270,000,000

Celková ponuka270,000,000

Rýchlosť obehu0.0358%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.7091320800046876,2024-11-01

Najnižšia cena0.1615430304068605,2024-09-06

Verejný blockchainETH

