Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

PozíciaNo.1088

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,45%

Počet coinov v obehu52 600 660,90444622

Max. počet coinov v obehu63 149 437

Celková ponuka63 149 437

Rýchlosť obehu0.8329%

Dátum vydania2021-06-21 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum59.64320391,2021-06-21

Najnižšia cena0.12197999757777185,2025-03-13

Verejný blockchainETH

