BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

PozíciaNo.1219

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.03%

Počet coinov v obehu4,489,589,680

Max. počet coinov v obehu49,999,999,999

Celková ponuka49,999,999,999

Rýchlosť obehu0.0897%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.016693500834807095,2024-04-04

Najnižšia cena0.001475701559566274,2025-05-31

Verejný blockchainNONE

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.