BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

PozíciaNo.3798

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka100,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.26953543762941407,2024-04-22

Najnižšia cena0.000147539917865889,2023-10-22

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

