BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

MenoBURGER

PozíciaNo.2348

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,62%

Počet coinov v obehu43 035 832,02939903

Max. počet coinov v obehu63 000 000

Celková ponuka43 035 832,02939903

Rýchlosť obehu0.6831%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum28.0134009,2021-05-03

Najnižšia cena0.003956740186866289,2025-05-07

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

