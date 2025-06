BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu10,276,739

Max. počet coinov v obehu21,000,000

Celková ponuka21,000,000

Rýchlosť obehu0.4893%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum20.04816313976678,2022-01-07

Najnižšia cena0.020059523206536256,2025-04-09

Verejný blockchainBSC

