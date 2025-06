BSCS

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

MenoBSCS

PozíciaNo.2200

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu253,677,373.97109443

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka392,544,039.9710944

Rýchlosť obehu0.5073%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.26045351,2021-05-02

Najnižšia cena0.001852045416657116,2025-03-11

Verejný blockchainBSC

ÚvodBSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.