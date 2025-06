BSCPAD

$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

MenoBSCPAD

PozíciaNo.1870

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.48%

Počet coinov v obehu79,211,621

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka175,600,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.44383087,2021-03-07

Najnižšia cena0.016295523569938925,2025-05-04

Verejný blockchainBSC

Úvod$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.