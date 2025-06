BR

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

PozíciaNo.1092

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)4.68%

Počet coinov v obehu210,000,000

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.21%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.22056296219492613,2025-03-24

Najnižšia cena0.03902018689786832,2025-04-18

Verejný blockchainBSC

