Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

PozíciaNo.1028

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,14%

Počet coinov v obehu46 142 793,62569664

Max. počet coinov v obehu100 000 000

Celková ponuka93 872 825,47976364

Rýchlosť obehu0.4614%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum6.940308473361901,2021-11-16

Najnižšia cena0.029699974363140962,2022-11-09

Verejný blockchainETH

