Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

MenoBOTIFY

PozíciaNo.899

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.19%

Počet coinov v obehu999,958,086.790972

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka999,958,086.790972

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.05823703233450987,2025-01-22

Najnižšia cena0.003394326760085323,2025-03-10

Verejný blockchainSOL

Sektor

Sociálne siete

