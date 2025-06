BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

MenoBOSON

PozíciaNo.862

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.79%

Počet coinov v obehu147,218,705.3901309

Max. počet coinov v obehu200,000,000

Celková ponuka200,000,000

Rýchlosť obehu0.736%

Dátum vydania2021-04-08 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum6.92578088,2021-04-09

Najnižšia cena0.08888286679092376,2025-04-07

Verejný blockchainETH

ÚvodBoson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.