SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

PozíciaNo.1523

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.62%

Počet coinov v obehu9,390,930.32215674

Max. počet coinov v obehu13,666,000

Celková ponuka9,390,930.32215674

Rýchlosť obehu0.6871%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum39.99008268429096,2021-11-08

Najnižšia cena0.250611104420171,2025-04-06

Verejný blockchainSONIC

