BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

PozíciaNo.831

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.35%

Počet coinov v obehu300,407,535.77307695

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,997,535.773077

Rýchlosť obehu0.3004%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.4882618916496909,2025-05-02

Najnižšia cena0.061580127985482534,2025-05-22

Verejný blockchainSOL

Sektor

Sociálne siete

