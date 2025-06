BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

MenoBONE

PozíciaNo.462

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.71%

Počet coinov v obehu229,923,350.6228802

Max. počet coinov v obehu250,000,000

Celková ponuka249,999,401.82484713

Rýchlosť obehu0.9196%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum41.67355339721391,2021-09-13

Najnižšia cena0.19739452444027134,2025-03-11

Verejný blockchainETH

