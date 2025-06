BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

PozíciaNo.616

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)7.16%

Počet coinov v obehu305,592,958

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.3055%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.8407586553598296,2024-12-15

Najnižšia cena0.057467810972881075,2025-04-07

Verejný blockchainSUI

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.