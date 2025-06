BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

PozíciaNo.310

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1,06%

Počet coinov v obehu1 903 118 843,4902062

Max. počet coinov v obehu5 000 000 000

Celková ponuka5 000 000 000

Rýchlosť obehu0.3806%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.9827375371067537,2023-12-05

Najnižšia cena0.04126017151234018,2025-03-11

Verejný blockchainETH

