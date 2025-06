BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

PozíciaNo.24

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0016%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)9.22%

Počet coinov v obehu1,169,993,089.2

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,169,993,089.2

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum8.48508718732009,2024-12-27

Najnižšia cena0.05835925,2021-08-11

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

