BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

PozíciaNo.1331

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu10,578,424

Max. počet coinov v obehu21,000,000

Celková ponuka21,000,000

Rýchlosť obehu0.5037%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané2.4 USDT

Celkové maximum44.5205627668438,2022-05-15

Najnižšia cena0.16099897458104975,2025-04-05

Verejný blockchainBFIC

