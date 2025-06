BETA

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

MenoBETA

PozíciaNo.2084

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu919,696,970

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.9196%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.634595392929911,2021-10-08

Najnižšia cena0.000359946449915181,2025-04-16

Verejný blockchainBSC

