BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

PozíciaNo.517

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.03%

Počet coinov v obehu6,820,778,750

Max. počet coinov v obehu7,200,000,000

Celková ponuka7,200,000,000

Rýchlosť obehu0.9473%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.40805462,2021-08-24

Najnižšia cena0,2021-08-19

Verejný blockchainAVAX_CCHAIN

