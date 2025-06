BEER

$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

PozíciaNo.1684

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu549,761,339,928

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka888,888,888,888

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000579760463489788,2024-06-10

Najnižšia cena0.000002907994132983,2025-04-07

Verejný blockchainSOL

