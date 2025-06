BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

MenoBCCOIN

PozíciaNo.1974

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3,63%

Počet coinov v obehu10 000 000

Max. počet coinov v obehu150 000 000

Celková ponuka70 000 000

Rýchlosť obehu0.0666%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum31.27256325463208,2024-04-28

Najnižšia cena0.029521368654668333,2025-04-08

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

