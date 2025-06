BBB

Bitgreen is a trusted leader in developing blockchain solutions to maximize verifiability, scaling, and market opportunities in solar and renewable energy, carbon offsets, environmental certification, and enterprise-grade sustainability solutions.

PozíciaNo.6116

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka499,998,755

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.210101257388927,2024-11-05

Najnižšia cena0.009998377710226476,2025-01-28

Verejný blockchainBASE

